Picolé de Gelatina: Um picolé rápido e saudável para refrescar

Hidrate dois envelopes de gelatina incolor de acordo com a instruções da embalagem.

Dissolva a primeira gelatina com sabor em 250 ml de água quente.

Adicione a gelatina incolor hidratada e finalize com 250 ml de água fria.

Repita o processo com o outro sabor.

Unte um molde de plástico para sorvete de palito com óleo vegetal, cubra com água e escorra.

Deixe o molde virado para baixo até sair o excesso de água.

Coloque uma porção da primeira gelatina ainda líquida até a metade do molde, adicione pedaços de frutas e leve ao congelador por de 5 a 6 minutos.

Retire do freezer, complete com a outra gelatina e leve a geladeira cerca de 10 minutos ou até que firme levemente.

Insira o palito quase até o final da forma e volte a resfriá-lo por pelo menos 5 horas. Retire do molde e sirva gelado.