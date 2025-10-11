Pesquisar

Picolé de Gelatina: Um picolé rápido e saudável para refrescar

Receita: Dr.Oetker
11 out 2025 às 11:00

Dr.Oetker/Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 20 min
10 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Ingredientes

  • 4 envelopes Gelatina em Pó Incolor
  • 1 caixa de Gelatina Morango ou outro sabor de sua preferência
  • Óleo Vegetal para untar
  • Polpa de um Maracujá
  • 1 caixa de morangos lavados e cortados em cubos pequenos
  • 1 caixa de Gelatina Tutti-Frutti ou outro sabor de sua preferência
Modo de preparo

Hidrate dois envelopes de gelatina incolor de acordo com a instruções da embalagem. 

Dissolva a primeira gelatina com sabor em 250 ml de água quente.

 Adicione a gelatina incolor hidratada e finalize com 250 ml de água fria.

 Repita o processo com o outro sabor. 

Unte um molde de plástico para sorvete de palito com óleo vegetal, cubra com água e escorra. 

Deixe o molde virado para baixo até sair o excesso de água.

 Coloque uma porção da primeira gelatina ainda líquida até a metade do molde, adicione pedaços de frutas e leve ao congelador por de 5 a 6 minutos. 

Retire do freezer, complete com a outra gelatina e leve a geladeira cerca de 10 minutos ou até que firme levemente. 

Insira o palito quase até o final da forma e volte a resfriá-lo por pelo menos 5 horas. Retire do molde e sirva gelado.

