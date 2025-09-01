Picolé de iogurte e banana: fácil e nutritivo

Sem disperdício
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 15 min
|
10 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
PASSO 1
• Com um mixer misture o iogurte de morango com uma banana e os morangos;
• Com um mixer de mão, triture tudo até obter um creme.
• Reserve
PASSO 2
• Corte as outras bananas em 5 partes iguais cada uma;
• Espete um palito de picolé em cada parte de banana;
• Coloque cada um dos palitos com banana nas forminhas de silicone;
• Disponha as forminhas de silicone sobre uma forma larga que possa ir ao freezer;
• Despeje a mistura com o iogurte ao redor, até encher cada forminha;
• Leve ao congelador por pelo menos 6 horas;
• Desenforme e sirva.
