Pra refrescar

Picolé saudável e saboroso

Receita: Tirol
01 set 2025 às 11:00

Tirol/divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 10 min
15 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Diet
Light
Ingredientes

  • 240ml de Iogurte Sabor morango
  • 3 bananas medias cortada em rodelas
  • 1 xícara de morangos lavados e sem o topo
Modo de preparo

MODO DE PREPARO
PASSO 1
• Com um mixer misture o iogurte de morango com uma banana e os morangos;
• Com um mixer de mão, triture tudo até obter um creme.
• Reserve
PASSO 2
• Corte as outras bananas em 5 partes iguais cada uma;
• Espete um palito de picolé em cada parte de banana;
• Coloque cada um dos palitos com banana nas forminhas de silicone;
• Disponha as forminhas de silicone sobre uma forma larga que possa ir ao freezer;
• Despeje a mistura com o iogurte ao redor, até encher cada forminha;
• Leve ao congelador por pelo menos 6 horas;
• Desenforme e sirva.

Sorvete morango calor sobremesa doce Batata Doce

