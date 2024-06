Pinhão também pode ser feito na airfryer e fica pronto em 20 minutos!

1 - Lave bem o pinhão. Coloque no cesto da air fryer e espalhe bem.

2 - Programe para 20 minutos a 180ºC.

3 - Abra as cascas com a mão e sirva com um pouco de sal.

