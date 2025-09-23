Pesquisar

EM MENOS DE 1 HORA

Pizza de liquidificador: O lanchinho da noite feito com facilidade

Receita: Receitas Renata
23 set 2025 às 11:00

Renata/Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 40 min
6 porções
Preparo Fácil
Baixo colesterol
Ingredientes

  • 1 xicara (chá) de leite
  • 1 ovo
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • 1 xicara e 1/2 (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 pitada sal
  • ½ xicara (chá) de molho de tomate
  • 2 tomates em rodelas
  • Fatias de queijo
  • Manjericão fresco
Modo de preparo

Bater no liquidificador o leite, ovo, manteiga, farinha, fermento e sal.

 

Coloque em uma forma de 30 cm untada e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos.

 

Espalhe o molho de tomate, coloque o queijo e os tomates.

 

Leve novamente ao forno até que derreta o queijo. Finalize com manjericão.

 

pizza pizza de liquidificador lanche Itália facilidade rápido

