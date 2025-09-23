Pizza de liquidificador: O lanchinho da noite feito com facilidade

COMBINAÇÃO SABOROSA
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 40 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
|Baixo colesterol
Bater no liquidificador o leite, ovo, manteiga, farinha, fermento e sal.
Coloque em uma forma de 30 cm untada e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos.
Espalhe o molho de tomate, coloque o queijo e os tomates.
Leve novamente ao forno até que derreta o queijo. Finalize com manjericão.
