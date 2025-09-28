Pesquisar

TRADIÇÃO ITALIANA

Polenta cremosa com calabresa: Combinação irresistível

Receita: Aurora
28 set 2025 às 11:00

Aurora/Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
1h 30 min
10 porções
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Ingredientes

  • Ingredientes – Polenta
  • 2 litros de Água filtrada
  • 2 colheres de sopa de Manteiga com sal
  • 1 ¼ xícara (chá) de fubá
  • 1 Folha de louro
  • 2 colheres (chá) de Sal
  • 3 ½ colher (sopa) de requeijão
  • 2 colheres (sopa) de creme de leite
  • Ingredientes – Recheio de calabresa
  • 800 gramas de linguiça calabresa
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • ½ unidade de pimentão vermelho picado
  • ½ unidade de cebola pequena picada
  • 1 unidade de alho picado
  • 1 xícara de vinho tinto
  • 1 lata de tomate pelado
  • Páprica picante a gosto
  • Orégano seco a gosto
  • 150 gramas de queijo mussarela
Modo de preparo

1- Em uma panela, misturar a água, a manteiga, o fubá, a folha de louro e o sal. 

 

2- Cozinhar ao fogo baixo mexendo sempre durante a fervura por aproximadamente 20-30 minutos para que a polenta não forme grumos.  

 

3- Quando obter uma massa lisa, homogênea e consistente, desligar o fogo e misturar o requeijão cremoso e o creme de leite. 

 

Modo de Preparo – Recheio de calabresa

 

1- Desprezar a tripa da linguiça calabresa enroladinha e reservar o recheio. 

 

2- Em outra panela, aquecer o azeite e refogar a linguiça.  

 

3- Acrescentar os pimentões, a cebola e o alho e refogar até murchar. 

 

4- Adicionar o vinho e deixar evaporar, reduzindo 1/3 dos líquidos. 

 

5- Misturar o tomate pelado e cozinhar até obter um recheio encorpado.  

 

6- Ajustar os temperos, a páprica e o orégano e desligar o fogo. 

 

7- Sobre um recipiente refratário, dispor a polenta e, sobre ela, o recheio de calabresa. 

 

8- Finalizar com as fatias de queijo Mussarela sobre o recheio de calabresa. 

 

9- Gratinar em forno pré-aquecido a 200°C por aproximadamente 10 minutos. 

 

10- Quando dourar, retirar do forno e servir imediatamente. 

polenta Requeijão Receita calabresa

