Polenta cremosa com calabresa: Combinação irresistível

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 30 min
|
10 porções
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
1- Em uma panela, misturar a água, a manteiga, o fubá, a folha de louro e o sal.
2- Cozinhar ao fogo baixo mexendo sempre durante a fervura por aproximadamente 20-30 minutos para que a polenta não forme grumos.
3- Quando obter uma massa lisa, homogênea e consistente, desligar o fogo e misturar o requeijão cremoso e o creme de leite.
Modo de Preparo – Recheio de calabresa
1- Desprezar a tripa da linguiça calabresa enroladinha e reservar o recheio.
2- Em outra panela, aquecer o azeite e refogar a linguiça.
3- Acrescentar os pimentões, a cebola e o alho e refogar até murchar.
4- Adicionar o vinho e deixar evaporar, reduzindo 1/3 dos líquidos.
5- Misturar o tomate pelado e cozinhar até obter um recheio encorpado.
6- Ajustar os temperos, a páprica e o orégano e desligar o fogo.
7- Sobre um recipiente refratário, dispor a polenta e, sobre ela, o recheio de calabresa.
8- Finalizar com as fatias de queijo Mussarela sobre o recheio de calabresa.
9- Gratinar em forno pré-aquecido a 200°C por aproximadamente 10 minutos.
10- Quando dourar, retirar do forno e servir imediatamente.
