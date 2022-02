Polpetone ao sugo com parmesão e batata-palha é perfeito

1- Nume vasilha, coloque as fatias de pão picado a adicione o leite. Misture bem e reserve;

2- Corte o lombo em cubos pequenos;

3- Misture as carnes com o pão umedecido, a cebola, a salsa, metade do queijo parmesão e o ovo. Misture bem;

4- Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz moscada;

5- Modele os polpetones, recheando cada um com 20g de queijo mussarela;

6- Empane os polpetones na farinha de rosca e frite no óleo ou gordura bem quente até ficarem dourados;

7- No prato, coloque uma concha de molho de tomate ao sugo e, sobre ele, o polpetone. Salpique queijo parmesão ralado e a batata palha.