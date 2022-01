Pudim com calda de especiarias vai te surpreender!

Calda

1 - Ferva rapidamente a água com as especiarias e coe. Coloque em uma panela o açúcar e a água de especiarias. Não mexa. Deixe engrossar até criar uma calda, mas fique de olho para não queimar. Em seguida, despeje a calda em uma forma média de pudim.

2 - No liquidificador, bata os ovos, o leite, e o leite condensado por pelo menos 3 minutos. Deixe descansar por 10 minutos. Despeje na forma sobre a calda fria. Se quiser, com uma colher, segure a espuma para que só o creme seja colocado e o pudim não fique com furinhos.

3 - Coloque a forma dentro uma travessa com água quente (banho-maria) e leve ao forno já pré-aquecido ou no fogão por 1h30 ou até firmar.

4 - Coloque na geladeira até gelar bem e desenforme. Você pode decorar com cravos e bolinhas de noz-moscada.