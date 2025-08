Pudim de panettone é diferente, mas muito fácil de fazer

1 - Em uma panela, derreta o açúcar até obter um caramelo dourado

2 - Transfira a calda para a fôrma de pudim, despejando sobre o cone central; segure e gire a fôrma para caramelizar as laterais. Reserve

3 - Corte o Panettone em cubos e ponha no liquidificador

4 - Adicione o leite condensado, o leite, os ovos e bata até obter uma mistura homogênea

5 - Despeje a mistura na fôrma, cubra com papel-alumínio e asse em banho-maria, no forno preaquecido a 180°C, por aproximadamente 1 hora

6 - Deixe esfriar e leve à geladeira por aproximadamente 4 horas

7 - Aqueça rapidamente a fôrma na boca do fogão para soltar o caramelo e, com cuidado, desenforme o pudim

8 - Finalize com as uvas-passas, as nozes, as cerejas e sirva