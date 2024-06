Queijo brie na massa fillo com castanhas e mel

Preparo e montagem

1 - Descongele a massa seguindo as instruções da embalagem.

2 - Destaque as folhas de massa. Intercale pincelando a manteiga (ou margarina) derretida e descruze as pontas.

3 - Acomode o queijo no centro sobre a massa.

4 - Envolva a massa por toda a borda do brie e deixe um pouco dele exposto no centro. Se precisar, pincele manteiga (ou margarina) derretida para colar.

5 - Assar por cerca de 20 minutos em forno pré-aquecido a 170 °C ou até a massa dourar.

6 - Enquanto o queijo estiver assa, aqueça uma frigideira média e leve as castanhas para dourar. Junte o mel e misture. Desligue o fogo, mas mantenha a mistura quente.

7 - Despejar o mel com as castanhas em cima do queijo e sirva.

Como utilizar a massa fillo

Desdobre a massa em uma superfície lisa e seca. Puxe-a com cuidado para não rasgar na dobra.

Trabalhe rapidamente com a massa para evitar que ela resseque.

Corte o número e tamanho de folhas conforme a receita. Cubra-as com plástico ou papel-manteiga.

Guarde o restante da massa em embalagem plástica bem fechada para não ressecar.

Pincele toda a superfície de cada folha demassa fillo com manteiga ou margarina derretida, óleo ou clara de ovos.

Monte uma folha sobre a outra e recheie como quiser.

Use recheios frios e bem pastosos.

Asse a 200 ºC em forno pré-aquecido até ficar dourado, o tempo pode variar de 8 a 25 minutos dependendo da receita.

Descongele por 30 a 60 minutos à temperatura ambiente, sem abrir a embalagem.

Uma vez descongelado, não recongelar.

A marca não recomenda o uso em forno micro-ondas.

Após o descongelamento, a massa pode ser armazenada em geladeira por 15 dias.

