Mistura fina

Quiche de Brócolis e Bacon: um prato que vai bem em qualquer refeição

Receita: Aurora
06 out 2025 às 11:00

Receitas Aurora
Tempo de Preparo Rendimento
1h 30 min
5 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 360g de farinha de trigo sem fermento
  • 1 colher (chá) de sal
  • 175g de manteiga gelada cortada em cubos
  • 1 ovo médio
  • ½ xícara (chá) de água gelada
  • 200g de bacon em cubos Aurora
  • ¼ xícara (chá) de cebola picada
  • 1 colher (sopa) de alho triturado
  • 300g de Brócolis Aurora
  • Sal a gosto
  • 3 ovos médios
  • 300g de Creme de Leite Aurora
  • 50g de Queijo Mussarela Aurora ralado
  • Noz moscada a gosto
  • Pimenta-do-reino em pó a gosto
Modo de preparo

MASSA

1.Em um recipiente adicionar a farinha de trigo, o sal e misturar.

 

2.Acrescentar a manteiga gelada e com as pontas dos dedos, agregar os ingredientes até ficar com a textura de farofa.

 

3.Adicionar o ovo e misturar.

 

4.Colocar a água gelada aos poucos, misturando sempre até formar uma massa que não grude nas mãos.

 

5.Transferir a massa para um saco plástico e manter sob refrigeração por pelo menos 30 minutos.

 

6.Depois da massa descansada, com o auxílio de um rolo, abrir a massa entre dois saquinhos plásticos com diâmetro de aproximadamente 30cm e 2mm de espessura.

 

7.Forrar o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível (20X5) com a massa já aberta.

 

8.Com o auxílio de um garfo, fazer furos na base e na lateral de toda massa.

 

9.Forrar a massa com papel manteiga e adicionar grãos de feijão, milho ou arroz para dar peso e a massa não ceder.

 

10.Levar para pré-assar em forno pré-aquecido à 180ºC por aproximadamente 15 minutos (não é necessário dourar).

 

11.Retirar o papel manteiga e os grãos da massa.

 

12.Reservar.

 

RECHEIO

1.Em uma panela aquecida, fritar o bacon até dourar.

 

2.Acrescentar a cebola, o alho e refogar bem.

 

3.Adicionar os brócolis Aurora cortado em pedaços menores, misturar e se necessário temperar com sal.

 

4.Desligar o fogo e reservar.

 

5.Em outro recipiente, misturar os ovos, o creme de leite, o queijo Mussarela e incorporar todos os ingredientes.

 

6.Temperar com sal, noz moscada e pimenta.

 

7.Reservar.

 

8.Na massa da torta já pré-assada, adicionar todo o recheio de brócolis e bacon.

 

9.Cobrir com a mistura de ovos e creme de leite e levar para assar em forno pré-aquecido à 180ºC por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.

 

10.Retirar do forno e deixar esfriar por alguns minutos antes de desenformar.

 

11.Servir como preferir.

 

Observações:

1.O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento.

 

2.Os grãos utilizados para assar a massa não poderão ser consumidos, pode-se armazenar para usar somente em preparos como este.

 

3.Pode-se servir quente ou fria.

brócolis Receitas receita nutritiva Quiche torta

