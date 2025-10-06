Quiche de Brócolis e Bacon: um prato que vai bem em qualquer refeição

MASSA

1.Em um recipiente adicionar a farinha de trigo, o sal e misturar.

2.Acrescentar a manteiga gelada e com as pontas dos dedos, agregar os ingredientes até ficar com a textura de farofa.

3.Adicionar o ovo e misturar.

4.Colocar a água gelada aos poucos, misturando sempre até formar uma massa que não grude nas mãos.

5.Transferir a massa para um saco plástico e manter sob refrigeração por pelo menos 30 minutos.

6.Depois da massa descansada, com o auxílio de um rolo, abrir a massa entre dois saquinhos plásticos com diâmetro de aproximadamente 30cm e 2mm de espessura.

7.Forrar o fundo e as laterais de uma forma com fundo removível (20X5) com a massa já aberta.

8.Com o auxílio de um garfo, fazer furos na base e na lateral de toda massa.

9.Forrar a massa com papel manteiga e adicionar grãos de feijão, milho ou arroz para dar peso e a massa não ceder.

10.Levar para pré-assar em forno pré-aquecido à 180ºC por aproximadamente 15 minutos (não é necessário dourar).

11.Retirar o papel manteiga e os grãos da massa.

12.Reservar.

RECHEIO

1.Em uma panela aquecida, fritar o bacon até dourar.

2.Acrescentar a cebola, o alho e refogar bem.

3.Adicionar os brócolis Aurora cortado em pedaços menores, misturar e se necessário temperar com sal.

4.Desligar o fogo e reservar.

5.Em outro recipiente, misturar os ovos, o creme de leite, o queijo Mussarela e incorporar todos os ingredientes.

6.Temperar com sal, noz moscada e pimenta.

7.Reservar.

8.Na massa da torta já pré-assada, adicionar todo o recheio de brócolis e bacon.

9.Cobrir com a mistura de ovos e creme de leite e levar para assar em forno pré-aquecido à 180ºC por aproximadamente 30 minutos ou até dourar.

10.Retirar do forno e deixar esfriar por alguns minutos antes de desenformar.

11.Servir como preferir.

Observações:

1.O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento.

2.Os grãos utilizados para assar a massa não poderão ser consumidos, pode-se armazenar para usar somente em preparos como este.

3.Pode-se servir quente ou fria.