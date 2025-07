Receita de bolo de laranja cremoso com aveia

1 -Lave bem as laranjas e coloque-as em uma panela com água suficiente para cobri-las. Cozinhe com casca e tudo, em fogo alto e com a tampa da panela parcialmente aberta, por cerca de 15 minutos, ou até que as cascas fiquem bem macias.

2 - Durante o cozimento, a água irá quase secar, formando um tipo de xaropinho. Se necessário, adicione pequenas quantidades de água e deixe cozinhar por mais tempo até atingir o ponto desejado.

3 - Retire as laranjas cozidas da panela e transfira-as para um liquidificador ou processador. Adicione o mel e os ovos, e bata por cerca de 10 minutos, até obter uma mistura homogênea e cremosa. Em seguida, adicione a farinha de aveia à mistura e mexa bem com uma espátula ou colher até incorporar completamente.

4 - Pré-aqueça o forno a 180°C. Se preferir, forre uma forma com papel manteiga para facilitar ao desenformar. Despeje a massa na forma preparada e leve para assar por aproximadamente 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e firme ao toque.

5 - Após assar, retire o bolo do forno e deixe esfriar por, no mínimo, 10 minutos antes de cortá-lo. Ele pode ser servido quente ou frio, acompanhado de açúcar de confeiteiro, chantilly, creme doce de ricota ou uma bola de sorvete para um toque especial.