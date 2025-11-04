Receita de Bolo Maluco: para qualquer ocasião com sua massa fofinha e saborosa

Massa

1.Em uma batedeira limpa e seca, bata as claras em neve até formarem picos firmes.

2.Com a batedeira ainda ligada, adicione o açúcar refinado aos poucos e continue batendo por cerca de 3 minutos, até obter um merengue brilhante.

3.Adicione as gemas, uma a uma, batendo bem após cada adição para incorporar totalmente.

4.Acrescente a farinha de trigo peneirada e o suco de laranja aos poucos, intercalando os dois, e continue batendo até a massa ficar lisa e homogênea.

5.Por último, adicione o fermento em pó e bata rapidamente, por cerca de 40 segundos, na velocidade mais baixa da batedeira, apenas o suficiente para misturar.

6.Despeje a massa em uma forma retangular média untada e enfarinhada.

7.Dê leves batidas com a forma sobre a bancada para eliminar bolhas de ar e nivelar a massa.

8.Leve ao forno preaquecido em temperatura média (180 °C) e asse por cerca de 40 minutos ou até que esteja levemente dourado e um palito inserido no centro saia limpo.

Cobertura:

9.Enquanto o bolo assa, prepare a cobertura: em um recipiente, misture o leite de coco, o Leite Integral e o Leite Condensado até obter uma calda uniforme. Reserve.

10.Assim que o bolo sair do forno, ainda quente, fure toda a superfície com um garfo ou palito para facilitar a absorção da cobertura.

11.Despeje lentamente a calda sobre o bolo, garantindo que ela penetre bem nos furos e umedeça toda a massa.

12.Polvilhe o coco ralado sem açúcar por cima da cobertura, espalhando de forma uniforme.

13.Espere o bolo esfriar completamente em temperatura ambiente, depois leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas para que fique bem gelado e a calda seja absorvida por completo.

14.Corte o bolo em quadrados do tamanho desejado e embrulhe cada pedaço em papel alumínio, se preferir servir como bolo gelado individual.