Receita de donuts caseiro superfácil

1- Comece fazendo a Esponja (método indireto): em um recipiente, coloque todo o fermento, adicione 1/3 de água (40 g) e 1/3 de xícara de farinha (40 g). Misture tudo muito bem até obter uma mistura homogênea. Cubra com filme plástico e deixar descansar por 40 minutos;

2- Com a Esponja pronta, junte os ingredientes secos, depois os líquidos, sendo a água adicionada aos poucos. Sove até obter uma massa elástica e lisa;

3- Porcione a massa em bolinhas de 60 g, boleie-as e deixe descansarem por 15 minutos cobertas sobre a bancada;

4- Em seguida, estique as porções com as mãos ou com um rolo e corte-as utilizando um cortador de donuts ou cortador circular de alumínio. Faça um furo no meio com um cortador menor e deixe-os descansarem por 20 minutos cobertos sobre a bancada;

5- Após esse tempo, frite cada Donut em óleo a 160°C até dourarem e tomando cuidado para não queimarem por fora nem ficarem crus por dentro. Em seguida, deixe esfriarem caso queiram fazer alguma decoração.