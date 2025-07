Receita de lasanha de berinjela com linguiça toscana

1. Corte as berinjelas em fatias finas, no sentido longitudinal. Tempere com sal e reserve.

2. Retire a massa de carne e dispense as tripas da linguiça.

3. Pique finamente o alho.

4. Quando a churrasqueira estiver com brasa plana, puxe toda a brasa para um dos lados e coloque uma frigideira de ferro fundido sobre a grelha neste lado.

5. No lado sem brasa, grelhe as fatias de berinjela no calor brando.

6. Na frigideira, doure a linguiça na própria gordura, junte o alho e refogue bem. Junte o molho de tomate e a salsa picada.

7. Tire a frigideira do fogo e monte a lasanha: reserve dois terços do molho de linguiça, deixando um terço na frigideira.

8. Faça camadas de berinjela e queijo mussarela, intercalando com molho. Polvilhe o parmesão por cima e coloque a frigideira diretamente na brasa para gratinar.

9. Sirva com cuidado pois a frigideira estará muito quente.

DICA: - Substitua a berinjela por abobrinha. - Se preferir, o molho pode ser feito de véspera, usando o fogão.