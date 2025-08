Receita de morango do amor

Brigadeiro

1. Em uma panela, misture o Leite Condensado, o Creme de Leite, o Leite Instantâneo em pó e a manteiga. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até levantar fervura.

2. Após ferver, cozinhe por mais 8 minutos ou até atingir ponto de brigadeiro mole.

3. Transfira para um refratário e deixe descansar por pelo menos 4 horas até esfriar completamente.

Montagem dos Morangos

4. Lave e higienize os morangos. Seque bem com papel toalha.

5. Envolva cada morango com uma camada de brigadeiro, moldando com as mãos limpas e levemente untadas.

6. Espete cada morango em um palito e acomode em um prato untado ou com papel manteiga.

7. Leve ao freezer por cerca de 30 minutos, até que fiquem firmes para receber a calda.

Calda de Açúcar

8. Em uma panela, coloque o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho. Misture apenas no início.

9. Leve ao fogo baixo e não mexa mais. Ferva por cerca de 20 minutos ou até atingir o ponto de bala dura (faça o teste: pingue um pouco da calda em um copo com água gelada – se endurecer na hora, está pronto).

10. Com cuidado, mergulhe os morangos congelados um a um na calda e acomode sobre um tapete de silicone ou forma bem untada.

11. Deixe secar naturalmente até a calda firmar completamente e sirva.