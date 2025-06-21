Pesquisar

Alternativa deliciosa!

Receita de pudim de queijo para diabéticos

Receita: Receitas Moinho Globo
21 jun 2025 às 11:00

Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 50 min
12 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Diet
Ingredientes

  • 1 + ½ xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de adoçante sucralose granular;
  • ½ litro de leite desnatado;
  • 3 ovos;
  • 2 colheres (sopa) de queijo light ralado parmesão;
  • 2 colheres (sopa) de coco ralado sem açúcar;
  • Adoçante frutose;
Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos com o leite. Adicione o adoçante e a farinha de trigo Famiglia Venturelli, batendo novamente por cinco minutos.

 

Agora, acrescente o coco ralado e o parmesão; bata por dois minutos.

 

Pegue uma forma com um furo no meio e caramelize-a com a frutose. Em seguida, despeje a mistura do liquidificador na forma.

 

Leve ao forno, que deve estar preaquecido, e deixe em banho-maria por 40 minutos.

 

Espere até que esfrie e quando estiver em temperatura ambiente coloque na geladeira, deixando lá por algumas horas.

 

Desenforme com cuidado e pode servir! 

 

 

 

Receita pudim pudim de queijo para diabéticos receitas para diabéticos

