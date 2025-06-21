Receita de pudim de queijo para diabéticos

BONDE GARFO
Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 50 min
|
12 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Diet
No liquidificador, bata os ovos com o leite. Adicione o adoçante e a farinha de trigo Famiglia Venturelli, batendo novamente por cinco minutos.
Agora, acrescente o coco ralado e o parmesão; bata por dois minutos.
Pegue uma forma com um furo no meio e caramelize-a com a frutose. Em seguida, despeje a mistura do liquidificador na forma.
Leve ao forno, que deve estar preaquecido, e deixe em banho-maria por 40 minutos.
Espere até que esfrie e quando estiver em temperatura ambiente coloque na geladeira, deixando lá por algumas horas.
Desenforme com cuidado e pode servir!
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas