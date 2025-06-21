Receita de pudim de queijo para diabéticos

No liquidificador, bata os ovos com o leite. Adicione o adoçante e a farinha de trigo Famiglia Venturelli, batendo novamente por cinco minutos.

Agora, acrescente o coco ralado e o parmesão; bata por dois minutos.

Pegue uma forma com um furo no meio e caramelize-a com a frutose. Em seguida, despeje a mistura do liquidificador na forma.

Leve ao forno, que deve estar preaquecido, e deixe em banho-maria por 40 minutos.

Espere até que esfrie e quando estiver em temperatura ambiente coloque na geladeira, deixando lá por algumas horas.

Desenforme com cuidado e pode servir!