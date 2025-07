Receita de sopa minestrone; faça em casa para toda a família

Em uma frigideira, aqueça o Azeite, junte o bacon e frite em fogo baixo até ele dourar. Sele o coxão mole no óleo do bacon, mas não mexa até dar uma leve tostadinha em um dos lados. Mexa em seguida e deixa fritar, tempere com sal e pimenta, adicione o alho e a cebola e refogue. Junte o arroz integral já cozido, a água, a cenoura, a abobrinha, a batata, a ervilha e as folhas de louro e tampe a panela. Deixe ferver e, quando pegar pressão, cozinhe por mais 7 minutos. Desligue o fogo, tire a pressão da panela e leve novamente para o fogo. Corrija o tempero e deixe cozinhar por mais 3 minutos ou até os legumes ficarem al dente. Sirva em seguida com salsinha e cebolinha a gosto.