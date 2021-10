Recheado e gratinado, tomate pode virar uma refeição completa

Aqueça o forno a 200 °C (quente)

Com uma faca pontuda, remova a 'tampa' do tomate e, com o auxílio de uma colher, escave o interior para formar uma espécie de cuia

Pique a polpa removida do tomate. Misture três colheres de farinha de rosca à polpa e ao sumo que saiu do tomate

Junte 2/3 da cebola e do queijo ao recheio. Tempere com o orégano e acerte sal e pimenta

Coloque o recheio dentro do tomate e leve-o ao forno por 20 a 25 minutos

Tire o tomate. Suba o forno para 250 °C. Coloque o queijo, a farinha e a cebola restantes sobre o tomate. Leve-o ao forno por mais 10 minutos ou até gratinar. Regue com azeite ao servir