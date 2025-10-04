Risoto de Brócolis, Queijo e Bacon: a sofisticação da simplicidade

REFEIÇÃO COMPLETA
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 40 min
|
4 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1. Em uma panela de fundo largo, frite o bacon no óleo até dourar.
2. Junte a cebola e refogue na gordura do bacon até ficar translucida.
3. Adicione o arroz e deixe refogar por mais cinco minutos, mexendo sempre.
4. Regue com o vinho branco e deixe reduzir, mexendo sempre.
5. Acrescente uma concha de caldo de legumes e deixe reduzir, sem parar de mexer.
6. Continue acrescentando o caldo de legumes sempre que reduzir e continue mexendo até o arroz triplicar em volume, mas ainda estar al dente.
7. Adicione os brócolis picadinhos, a manteiga e o queijo. Misture bem e sirva imediatamente.
