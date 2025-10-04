Risoto de Brócolis, Queijo e Bacon: a sofisticação da simplicidade

1. Em uma panela de fundo largo, frite o bacon no óleo até dourar.

2. Junte a cebola e refogue na gordura do bacon até ficar translucida.

3. Adicione o arroz e deixe refogar por mais cinco minutos, mexendo sempre.

4. Regue com o vinho branco e deixe reduzir, mexendo sempre.

5. Acrescente uma concha de caldo de legumes e deixe reduzir, sem parar de mexer.

6. Continue acrescentando o caldo de legumes sempre que reduzir e continue mexendo até o arroz triplicar em volume, mas ainda estar al dente.

7. Adicione os brócolis picadinhos, a manteiga e o queijo. Misture bem e sirva imediatamente.