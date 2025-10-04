Pesquisar

praticidade e sabor

Risoto de Brócolis, Queijo e Bacon: a sofisticação da simplicidade

Receita: Receitas Perdigão
04 out 2025 às 11:00

Receitas Perdigão
Tempo de Preparo Rendimento
h 40 min
4 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de cebola picada
  • 1 colher de azeite
  • 250g de arroz arbóreo
  • 1 copo de vinho branco seco
  • 800ml de caldo de legumes
  • 400g de brócolis picado
  • 130g de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 100g bacon em cubinhos
Modo de preparo

1. Em uma panela de fundo largo, frite o bacon no óleo até dourar.

2. Junte a cebola e refogue na gordura do bacon até ficar translucida.

3. Adicione o arroz e deixe refogar por mais cinco minutos, mexendo sempre.

4. Regue com o vinho branco e deixe reduzir, mexendo sempre.

5. Acrescente uma concha de caldo de legumes e deixe reduzir, sem parar de mexer.

6. Continue acrescentando o caldo de legumes sempre que reduzir e continue mexendo até o arroz triplicar em volume, mas ainda estar al dente.

7. Adicione os brócolis picadinhos, a manteiga e o queijo. Misture bem e sirva imediatamente.

risoto cremoso Receitas brócolis bacon

