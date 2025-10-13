Rocambole de goiabada com cream cheese: um romeu e julieta bem enroladinhos

1.Preaqueça o forno a 180°C.

2.Unte uma assadeira retangular grande (aproximadamente 30×40 cm) e enfarinhe.

3.Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo.

4.Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó, misturando delicadamente com uma espátula.

5.Incorpore a Margarina Doriana Sem Sal derretida à massa.

6.Despeje a massa na assadeira preparada, espalhando uniformemente.

7.Asse por cerca de 10 a 15 minutos, ou até que a massa esteja dourada e firme ao toque.

8.Retire a massa do forno e desenforme imediatamente sobre um pano de prato limpo e polvilhado com açúcar.

9.Misture a goiabada cremosa com o cream cheese até obter um recheio homogêneo.

10.Espalhe 3/4 do recheio sobre a massa ainda morna.

11.Com a ajuda do pano, enrole a massa cuidadosamente pelo lado mais comprido, formando o rocambole.

12.Deixe esfriar completamente.

13.Polvilhe açúcar de confeiteiro e o restante do recheio antes de servir.