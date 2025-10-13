Rocambole de goiabada com cream cheese: um romeu e julieta bem enroladinhos

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 40 min
|
12 porções
|Preparo Fácil
1.Preaqueça o forno a 180°C.
2.Unte uma assadeira retangular grande (aproximadamente 30×40 cm) e enfarinhe.
3.Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo.
4.Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó, misturando delicadamente com uma espátula.
5.Incorpore a Margarina Doriana Sem Sal derretida à massa.
6.Despeje a massa na assadeira preparada, espalhando uniformemente.
7.Asse por cerca de 10 a 15 minutos, ou até que a massa esteja dourada e firme ao toque.
8.Retire a massa do forno e desenforme imediatamente sobre um pano de prato limpo e polvilhado com açúcar.
9.Misture a goiabada cremosa com o cream cheese até obter um recheio homogêneo.
10.Espalhe 3/4 do recheio sobre a massa ainda morna.
11.Com a ajuda do pano, enrole a massa cuidadosamente pelo lado mais comprido, formando o rocambole.
12.Deixe esfriar completamente.
13.Polvilhe açúcar de confeiteiro e o restante do recheio antes de servir.
