VAI BEM A QUALQUER HORA

Rocambole de goiabada com cream cheese: um romeu e julieta bem enroladinhos

Receita: Receita Seara
13 out 2025 às 11:00

Receitas Seara
Tempo de Preparo Rendimento
h 40 min
12 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 3 Ovos
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 e 1/2 xícara de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • 3 colheres de sopa de margarina sem sal derretida
  • 300g de goiabada cremosa
  • 200g de cream cheese
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar (opcional)
Modo de preparo

1.Preaqueça o forno a 180°C.

2.Unte uma assadeira retangular grande (aproximadamente 30×40 cm) e enfarinhe.

3.Na batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro e fofo.

4.Adicione a farinha de trigo e o fermento em pó, misturando delicadamente com uma espátula.

5.Incorpore a Margarina Doriana Sem Sal derretida à massa.

6.Despeje a massa na assadeira preparada, espalhando uniformemente.

7.Asse por cerca de 10 a 15 minutos, ou até que a massa esteja dourada e firme ao toque.

8.Retire a massa do forno e desenforme imediatamente sobre um pano de prato limpo e polvilhado com açúcar.

9.Misture a goiabada cremosa com o cream cheese até obter um recheio homogêneo.

10.Espalhe 3/4 do recheio sobre a massa ainda morna.

11.Com a ajuda do pano, enrole a massa cuidadosamente pelo lado mais comprido, formando o rocambole.

12.Deixe esfriar completamente.

13.Polvilhe açúcar de confeiteiro e o restante do recheio antes de servir.

sobremesa Rocambole goiabada Receitas

