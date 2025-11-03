Pesquisar

conquista no primeiro pedaço

Rosca de Amendoim com Calda Cremosa: saborosa e um aroma irresistível

Receita: Nestlé
03 nov 2025 às 15:48

Nestlé
Tempo de Preparo Rendimento
h 40 min
12 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 10 g de fermento biológico seco
  • 5 colheres (sopa) de açúcar
  • 8 colheres (sopa) de óleo
  • 1 xícara (chá) de água morna
  • 600 g de farinha de trigo
  • 1 pitada de sal
  • 200 g de amendoim torrado e triturado
  • 1 gema
  • 1 colher (sopa) de café coado (para pincelar)
  • 1 lata de Leite Condensado cozido
  • 1 lata de Creme de Leite
  • 200 g de amendoim triturado
Modo de preparo

1.Em um recipiente grande, misture o fermento, o açúcar, o óleo e a água morna.

2.Acrescente a farinha de trigo aos poucos, junto com o sal e o amendoim triturado. Misture bem e sove por cerca de 15 minutos, até obter uma massa lisa e elástica.

3.Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 2 horas, ou até dobrar de volume.

4.Divida a massa em porções de cerca de 80 g, modele no formato de rosca (ou outro de sua preferência). Disponha em forma untada, deixando espaço entre elas e cubra novamente e deixe crescer por mais 30 minutos.

5.Em um recipiente misture a gema com o café coado e pincele sobre as roscas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, ou até que fiquem bem douradas.

6.Em outro recipiente misture o Leite condensado cozido com o Creme de Leite até formar uma calda homogênea e cremosa. Assim que as roscas saírem do forno, regue com a calda ainda quente.

7.Salpique o amendoim triturado por cima e sirva.

café da tarde Amendoim Receitas rosca lanche

