Rosca de Amendoim com Calda Cremosa: saborosa e um aroma irresistível

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 40 min
|
12 porções
|Preparo Fácil
1.Em um recipiente grande, misture o fermento, o açúcar, o óleo e a água morna.
2.Acrescente a farinha de trigo aos poucos, junto com o sal e o amendoim triturado. Misture bem e sove por cerca de 15 minutos, até obter uma massa lisa e elástica.
3.Cubra com um pano limpo e deixe descansar por 2 horas, ou até dobrar de volume.
4.Divida a massa em porções de cerca de 80 g, modele no formato de rosca (ou outro de sua preferência). Disponha em forma untada, deixando espaço entre elas e cubra novamente e deixe crescer por mais 30 minutos.
5.Em um recipiente misture a gema com o café coado e pincele sobre as roscas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, ou até que fiquem bem douradas.
6.Em outro recipiente misture o Leite condensado cozido com o Creme de Leite até formar uma calda homogênea e cremosa. Assim que as roscas saírem do forno, regue com a calda ainda quente.
7.Salpique o amendoim triturado por cima e sirva.
