Salada Caesar é uma refeição completa fácil e deliciosa

1 - Coloque todos os ingredientes do molho no liquidificador e bata somente até homogeneizar. Reserve.

Montagem

2 - Distribua as folhas em pratos, acrescente o frango, regue com o molho e finalize com o queijo. Sirva com os croutons.

