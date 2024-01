Salada de cevadinha na berinjela é uma delícia quente ou fria

1 - Deixe a cevadinha de molho em água suficiente para cobri-la por 6 horas (pode ser durante a noite). Escorra, leve a uma panela de pressão e cozinhe por 12 a 15 minutos depois de pegar pressão. Desligue, espere sair a pressão, escorra e deixe esfriar.

2 - Corte as berinjelas ao meio no sentido do comprimento. Faça cortes na polpa com uma faca e esfregue o sal e o azeite.

3 - Distribua em uma assadeira média untada com azeite, com a parte da polpa para baixo e asse por aproximadamente 20 minutos. Vire e deixe mais um pouco até que fique bem macia. Reserve.

4 - Em uma panela média, refogue a cebola, o damasco e a ameixa no azeite até amaciar. Regue com o vinagre.

5 - Tire do fogo e misture com a cevadinha cozida, o palmito, o sal, a hortelã e a salsa. Distribua sobre as metades de berinjelas cozidas e sirva fria ou quente.

Dica

Se preferir, cozinhe a cevadinha em panela comum. Neste caso, ela vai amaciar em 30 a 40 minutos se ficar de molho.

Calorias: 290 a porção

