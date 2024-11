Salada de frutas caramelizadas no forno com iogurte, coco e mel

1 - Bata o iogurte, o coco e o mel no liquidificador até obter a textura desejada, que pode ser com mais ou menos pedacinhos. Reserve na geladeira.

2 - Distribua os morangos cortados ao meio, os kiwis em meias-luas, as bananas em rodelas, a manga em cubos e as uvas inteiras. Cubra com a polpa de maracujá e regue com mel. Espalhe bem, de maneira que as frutas não se sobreponham, e leve-as ao forno pré-aquecido a 180ºC por 10min ou até que se forme uma calda e as frutas fiquem suculentas.

3 - Sirva o iogurte com coco em taças ou o recipiente que desejar. Complete com as frutas, um pouco da calda e decore com hortelã.

4 - As frutas assadas e o iogurte podem ser armazenados separadamente em potes fechados na geladeira por até 3 dias.

