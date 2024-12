Salada Waldorf light com molho de iogurte fácil, saudável e saborosa

1 - Em uma tigela média, misture o suco de limão, o azeite, o iogurte, o sal e o glutamato até ficar homogêneo.

2 - Junte a maçã, a uva, o salsão e as nozes. Mexa.

3 - Em uma saladeira média, acomode as folhas de alface no fundo e laterais, e, no centro, a mistura de maçã.

4 - Sirva em seguida ou cubra e deixe na geladeira até o momento de servir.

Dica

Se preferir menos ácido, substitua a maçã verde por maçã vermelha.

Caso deseje, substitua a uva fresca por meia xícara (chá) de uvas passas sem sementes.

