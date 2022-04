Saladinha de grãos com molho fresco de tomate e pimentão

Salada

1- Em um recipiente, misture o arroz, o tempero, o azeite, o vinagre balsâmico, a cenoura e o tomate. Reserve;

Molho

2- Em um liquidificador bata o tempero, o azeite e o tomate;

3- Acrescente o pimentão, a cebola e continue batendo até formar um molho homogêneo. Reserve;

Montagem

4- Em tacinhas ou copinhos coloque um pouco do arroz, cubra com o molho e finalize com folhas de agrião, tomates cereja e lascas de queijo parmesão.