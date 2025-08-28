Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PARA TODAS AS HORAS

Sanduíche com ovo mexido cremoso: lanchinho rápido e nutritivo

Receita: Receitas Hellmann's
28 ago 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Hellmann's
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 15 min
1 porção
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 colher (café) de azeite
  • 1 ovo
  • 1 pão francês cortado ao meio no sentido do comprimento
  • 1/2 colher (sopa) de cheiro-verde picado
  • 2 colheres (sopa) de maionese
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

 
 

Cadastre-se em nossa newsletter

Sanduiche lanche maionese fome facilidade

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas