Sanduíche com ovo mexido prático

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 15 min
|
1 porção
|Preparo Fácil
|Baixo colesterol
|Light
1-Em uma frigideira coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer.
2-Acrescente o ovo e mexa constantemente, em fogo baixo, por 2 minutos, ou até que esteja cozido.
3-Acrescente 1 colher (sopa) de maionese e o cheiro verde. Mexa para incorporar.
4-Retire com auxílio de uma espátula e reserve.
5-Espalhe o restante da maionese Hellmann's na parte interna do pão.
6-Disponha o ovo mexido cremoso reservado e sirva em seguida.
7-Saboreie cada mordida!
