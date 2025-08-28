Pesquisar

Fome da Madrugada

Sanduíche com ovo mexido prático

Receita: Hellmann's
28 ago 2025 às 11:00

Hellmann's
Tempo de Preparo Rendimento
h 15 min
1 porção
Preparo Fácil
Baixo colesterol
Light
Ingredientes

  • 1 colher (café) de azeite
  • 1 ovo
  • 1 pão francês cortado ao meio no sentido do comprimento
  • 1/2 colher (sopa) de cheiro-verde picado
  • 2 colheres (sopa) de maionese
Modo de preparo

 

  1. 1-Em uma frigideira coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer.

  2. 2-Acrescente o ovo e mexa constantemente, em fogo baixo, por 2 minutos, ou até que esteja cozido.

  3. 3-Acrescente 1 colher (sopa) de maionese e o cheiro verde. Mexa para incorporar.

  4. 4-Retire com auxílio de uma espátula e reserve.

  5. 5-Espalhe o restante da maionese Hellmann's na parte interna do pão.

  6. 6-Disponha o ovo mexido cremoso reservado e sirva em seguida.

  7. 7-Saboreie cada mordida!

