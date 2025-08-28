Sanduíche com ovo mexido prático

1-Em uma frigideira coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer.

2-Acrescente o ovo e mexa constantemente, em fogo baixo, por 2 minutos, ou até que esteja cozido.

3-Acrescente 1 colher (sopa) de maionese e o cheiro verde. Mexa para incorporar.

4-Retire com auxílio de uma espátula e reserve.

5-Espalhe o restante da maionese Hellmann's na parte interna do pão.

6-Disponha o ovo mexido cremoso reservado e sirva em seguida.