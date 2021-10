Sanduíche de frango com maionese de abacate

1. Faça a maionese: no copo do liquidificador, coloque o leite, o alho e o vinagre, e bata em potência média. Junte o tempero, o sal e o abacate, e bate por mais 30 segundos, ou até ficar homogêneo. Reserve.

2. Prepare o lanche: em uma tigela grande, coloque o frango, o tempero e o sal, e misture.

3. Em uma frigideira grande, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o frango e grelhe por 6 minutos, virando na metade do tempo, ou até dourar.

4. Acrescente o queijo na superfície do filé de frango, tampe a frigideira e deixe por 2 minutos, ou até o queijo derreter. Retire o frango e reserve aquecido.

5. Disponha o pão em uma assadeira e leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 1 minuto, ou até aquecer e ficar levemente crocante.

6. Montagem: em uma das metades do pão, coloque a maionese de abacate, o frango com o queijo grelhado, o tomate, a alface e mais 1 colher (sopa) da maionese. Feche com a outra metade do pão e sirva em seguida.

7. Repita o processo com o restante dos ingredientes e sirva todos os lanches quentes.