Sobremesa de pão-de-ló de nozes

1 - Unte uma assadeira retangular grande (40 x 28 cm) e reserve.

2 - Ligue o forno em temperatura média (180°C).

3 - Na batedeira, em velocidade média, bata as claras em ponto de neve. Junte as gemas, uma de cada vez, sem parar de bater. Coloque o açúcar aos poucos e bata mais. Tire da batedeira.

4 - Em uma tigela grande, peneire a farinha e o fermento. Vá incorporando aos poucos à mistura de ovos, delicadamente. Adicione as nozes e misture.

5 - Transfira a massa para a assadeira e leve ao forno por 15 minutos ou até dourar a superfície. Reserve.

6 - Em uma panela grande, dissolva o amido de milho no leite. Coloque o açúcar, as gemas, as nozes e leve ao fogo médio, misturando sempre, até engrossar. Tire do fogo, junte o rum, mexa e reserve.

7 - Em uma panela média, com o açúcar e a água, leve ao fogo médio por 10 minutos ou até começar a ficar de cor amarelada.

8 - Bata as claras em ponto de neve. Com a batedeira na velocidade média, despeje a calda aos poucos, batendo sempre. Siga batendo por mais 10 minutos ou até que fique firme e esfrie.

9 - Corte o bolo em sete tiras no sentido vertical e divida em cinco partes no sentido horizontal, formando 35 pedaços.

10 - Em um refratário retangular grande (35 x 22 cm), faça camadas alternadas de bolo, creme e marshmallow. Leve à geladeira por aproximadamente 2 horas.

Variação

Experimente utilizar conhaque ao invés de rum.

Dica

Decore a última camada de marshmallow, com o saco de confeitar com o bico pitanga.

