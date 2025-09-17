Pesquisar

RECEITA INOVADORA

Strogonoff de Salada de Frutas com gelatina: sobremesa refrescante e saborosa

Receita: MOCOCA
17 set 2025 às 11:00

Foto: Receitas Mococa
Tempo de Preparo Rendimento
1h 0 min
4 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 2 caixas de pó para pudim sabor baunilha
  • 4 xícaras (chá) de leite integral
  • 1 caixa de Leite Condensado
  • 1 caixa de Creme de Leite
  • 1 caixa de gelatina sabor cereja
  • 1 lata de salada de frutas industrializada
  • Moedas de chocolate branco para decorar
  • Cerejas em calda para decorar
Modo de preparo

Em um recipiente prepare a gelatina conforme as instruções da embalagem. Em uma panela dissolva o pudim de leite, adicione o leite condensado e leve ao fogo, mexendo até engrossar. Coloque o creme de leite e a gelatina já hidratada, misturando até que dissolva. Acrescente a salada de frutas e deixe esfriar. Decore com as moedas de chocolate e a cereja.

doce saudável receita fácil Receitas

