Suflê romeu e julieta sem glúten para uma sobremesa saborosa e prática

1. Em uma panela, coloque a goiabada com a água e leve ao fogo até derreter.

2. Junte o creme de leite e misture bem.

3. Acrescente a manteiga e a fécula de batata, mexendo sempre até formar um creme grosso e liso.

4. Junte as gemas, misture rapidamente e desligue. Deixe esfriar e reserve.

5. Em uma batedeira, bata as claras em neve e adicione o açúcar ao poucos.

6. Incorpore delicadamente as claras em neve ao creme de goiabada.

7. Coloque em forma redonda com bordas altas (17 cm diâmetro x 9 cm de altura), untada com manteiga e polvilhada com fécula de batata, e asse em forno médio (180°C), preaquecido, por 45 minutos.

8. À parte, coloque o requeijão em um recipiente e mexa bem até amolecer.

9. Porcione o suflê ainda quente, em pratos individuais, e sirva com o requeijão.