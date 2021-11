Super trufa de chocolate sem açúcar

1. Bata todos os ingredientes no processador até virar uma massa fácil de moldar. Ela vai "descolar" e virar uma massa lisa e redonda - esse é o ponto.

2. Enrole tipo brigadeiro e passe no cacau, no coco ralado ou em lascas de amêndoas.

Benefícios terapêuticos

As tâmaras são uma fonte doce sem que a gente precise usar açúcar, apesar de ter um nível maior de carboidratos – o que interfere em pessoas com diabetes ou em processo de emagrecimento –, a sinergia dessa receita diminui e muito o índice glicêmico, ou seja, o pico que o carboidrato daria normalmente quando ingerida sozinha não acontece. Elas também têm propriedades revigorantes, energéticas, diminuem o cansaço e ajudam a relaxar a musculatura, já que ela é rica em potássio. Quando feita a união com a farinha de amêndoas (alimento rico em vitamina E), diminui-se também as inflamações causadas pelo estresse.

Já o cacau, um dos alimentos mais antioxidantes que existe, atua diminuindo o cansaço, melhora a depressão, além de melhorar a saúde cardiovascular e a diabetes. Por fim, mas não menos importante, o extrato de baunilha entra para dar mais sabor e ainda ajuda no estresse.