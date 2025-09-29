Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
ESCONDIDINHO IMPROVISADO

Surpresa de Batata com Salsicha: refeição completa em um único prato

Receita: Receitas Aurora
29 set 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Reprodução/Aurora
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
0h 26 min
4 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • Ingredientes – recheio de salsicha
  • Salsichas 6 unidades
  • Cebola picada ½ unidade
  • Tomate picado 1 unidade
  • Orégano seco a gosto
  • Sal a gosto
  • Azeite 1 colher (sopa)
  • Alho triturado 1 colher (sopa)
  • Requeijão ½ pote
  • Manjericão fresco a gosto
  • Pimenta-do-reino em pó a gosto
  • Ingredientes – Massa de batata
  • Batatas 4 unidades
  • Queijo Parmesão fresco ralado 50 gramas
  • Salsinha fresca a gosto
  • Farinha de trigo 4 colheres (sopa)
  • Fermento químico em pó ½ colher (sopa)
  • Ovo tipo extra 1 unidade
  • Manteiga com sal 2 colheres (sopa)
  • Leite integral 2 colheres (sopa)
  • Farinha de rosca 3 colheres (sopa)
  • Ingredientes – Montagem
  • Manteiga com sal 2 colheres (sopa)
  • Queijo prato 150 gramas
  • Queijo Parmesão fresco ralado 100 gramas
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

Modo de Preparo – Recheio de salsicha

1.Preparar as salsichas 

2.Fatiar em rodelas e reservar. 

3.Em uma panela, aquecer o azeite e refogar a cebola com o alho até murchar. 

4.Misturar o tomate, a salsicha fatiada, o requeijão, o orégano, o manjericão, o sal e a pimenta. 

5.Refogar por alguns minutos até secar os líquidos.  

6.Desligar o fogo e resfriar. 

Modo de Preparo – Massa de batata

1.Cozinhar as batatas em água fervente até que fiquem macias para amassar. 

2.Escorrer e, com o auxílio de um garfo, prensar até formar um purê. 

3.Misturar o ovo, o queijo Parmesão, a manteiga, a salsinha, o sal e a pimenta até homogeneizar. 

4.Acrescentar o leite integral aos poucos, intercalando com a farinha de trigo e a farinha de rosca. 

5.Quando atingir o ponto de uma massa que não grude nas mãos, incorporar o fermento até homogeneizar novamente. 

Modo de Preparo – Montagem

1.Em um refratário ou uma assadeira (preferencialmente antiaderente) untada com a manteiga, dispor metade da massa forrando totalmente o fundo. 

2.Distribuir as fatias de queijo sobre toda a massa. 

3.Sobre ele, espalhar o recheio de salsicha. 

4.Cobrir todo o recheio com o restante da massa. 

5.Polvilhar o queijo Parmesão fresco ralado sobre toda a superfície. 

6.Assar em forno pré-aquecido a 180°C até dourar completamente (aproximadamente 20 minutos). 

7.Retirar do forno e servir imediatamente.

Observações

1.O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento. 

2.A quantidade de manteiga utilizada para untar é de extrema importância para se obter uma leve crocância e tostagem da massa. 

Cadastre-se em nossa newsletter

café da tarde Surpresa Alimentação escondidinho

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas