Surpresa de Batata com Salsicha: refeição completa em um único prato

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 26 min
|
4 porções
|Preparo Fácil
Modo de Preparo – Recheio de salsicha
1.Preparar as salsichas
2.Fatiar em rodelas e reservar.
3.Em uma panela, aquecer o azeite e refogar a cebola com o alho até murchar.
4.Misturar o tomate, a salsicha fatiada, o requeijão, o orégano, o manjericão, o sal e a pimenta.
5.Refogar por alguns minutos até secar os líquidos.
6.Desligar o fogo e resfriar.
Modo de Preparo – Massa de batata
1.Cozinhar as batatas em água fervente até que fiquem macias para amassar.
2.Escorrer e, com o auxílio de um garfo, prensar até formar um purê.
3.Misturar o ovo, o queijo Parmesão, a manteiga, a salsinha, o sal e a pimenta até homogeneizar.
4.Acrescentar o leite integral aos poucos, intercalando com a farinha de trigo e a farinha de rosca.
5.Quando atingir o ponto de uma massa que não grude nas mãos, incorporar o fermento até homogeneizar novamente.
Modo de Preparo – Montagem
1.Em um refratário ou uma assadeira (preferencialmente antiaderente) untada com a manteiga, dispor metade da massa forrando totalmente o fundo.
2.Distribuir as fatias de queijo sobre toda a massa.
3.Sobre ele, espalhar o recheio de salsicha.
4.Cobrir todo o recheio com o restante da massa.
5.Polvilhar o queijo Parmesão fresco ralado sobre toda a superfície.
6.Assar em forno pré-aquecido a 180°C até dourar completamente (aproximadamente 20 minutos).
7.Retirar do forno e servir imediatamente.
Observações
1.O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento.
2.A quantidade de manteiga utilizada para untar é de extrema importância para se obter uma leve crocância e tostagem da massa.
