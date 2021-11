Tiramisu com amêndoas para caprichar na sobremesa

1. Separe as claras das gemas e, na batedeira, bata as gemas com 4 colheres de açúcar até obter uma gemada clara e cremosa;

2. Acrescente o mascarpone e misture bem, sem bater. Reserve;

3. Em seguida, bata as claras em neve e acrescente o restante do açúcar;

4. Incorpore as claras ao creme reservado, mexendo delicadamente;

5. Em um prato, misture o rum com o café e umedeça os biscoitos (somente de um lado) e corte-os em três partes;

6. Em taças individuais, alterne camadas de creme e biscoito;

7. Leve à geladeira por no mínimo 3 horas, para firmar bem;

8. Antes de servir, polvilhe o cacau e as lâminas de amêndoas tostadas.