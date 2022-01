Bolo toalha felpuda para os apaixonados por coco

1- Bata em creme a manteiga ou margarina, o açúcar e as gemas;

2- Acrescente o fermento e a farinha, previamente peneirados, juntos. Alterne com o leite e o leite de coco;

3- Por último, adicione as claras batidas em neve, misturando bem sem bater;

4- Unte uma forma redonda de uns 30 cm de diâmetro, polvilhe com farinha, despeje a massa e leve para assar em forno preaquecido e moderado (175º) por uns 45 minutos;

5- Desenforme sobre um prato, fure um pouco da superfície com um garfo e despeje a calda sobre o bolo, espalhando bem para que umedeça por inteiro.

Calda

1- Faça uma calda rala com açúcar e a água. Junte o coco ralado, misture rapidamente e retire do fogo. Use em seguida.