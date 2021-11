Toast de parma com chutney de maçã

1. Lave e seque as maçãs, o pimentão e a pimenta-dedo-de-moça. Numa tábua, corte o pimentão ao meio, retire as sementes e corte em cubinhos.

2. Pique fino a cebola e o dente de alho. Corte a pimenta-dedo-de-moça ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, raspe as sementes e descarte. Reserve num prato.

3. Corte as maçãs em metades, retire as sementes e os cabos e corte as metades em cubos de 1cm. Transfira para uma tigela e regue com o caldo de limão.

4. Numa panela grande, coloque a manteiga e leve ao fogo médio. Quando derreter, acrescente a cebola, o alho, a pimenta e o gengibre. Mexa bem por 3 minutos.

5. Acrescente o pimentão, as maçãs com o caldo de limão e o açúcar mascavo. Tampe a panela e deixe cozinhar por mais 10 minutos em fogo baixo.

6. Deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, até que todo o líquido tenha evaporado (cerca de 30 minutos). Retire do fogo e reserve para montagem.

7. Cortar o pão filão em fatias, passar azeite e levar ao forno para que fique levemente aquecido e tostado. Reservar.

8. Utilizar o pão já aquecido como base, dispor o chutney e por cima algumas trouxas de parma, finalizar com fios de melado ou melaço de cana e servir.