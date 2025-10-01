Pesquisar

Toque brasileiro: Salmão em Crosta de Batata Palha

Receita: Receita YOKI
01 out 2025 às 11:00

Reprodução/ Receitas Yoki
Tempo de Preparo Rendimento
h 10 min
4 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1 kg de filé de salmão
  • 2 claras (batidas em neve)
  • Sal e Pimenta-do-Reino à gosto
  • 2 xícaras (chá) de Batata Palha Extra Fina
  • 2 xícaras (chá) de vinagre balsâmico
  • 8 colheres (sopa) de Alimento à Base de Glicose
Modo de preparo

1. Tempere os filés de salmão com sal e pimenta do reino, reserve.

2. Passe os filés na clara em neve depois na batata palha pressionando bem.

3. Leve ao forno em uma assadeira forrada com papel alumínio por 20 minutos.

4. Para o molho, misture o vinagre e a glicose e leve ao fogo baixo até reduzir pela metade.

5. Sirva os filés com o molho.

salmão batata batata palha Receitas

