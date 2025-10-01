Toque brasileiro: Salmão em Crosta de Batata Palha

Tradição com toque Gourmet
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 10 min
|
4 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1. Tempere os filés de salmão com sal e pimenta do reino, reserve.
2. Passe os filés na clara em neve depois na batata palha pressionando bem.
3. Leve ao forno em uma assadeira forrada com papel alumínio por 20 minutos.
4. Para o molho, misture o vinagre e a glicose e leve ao fogo baixo até reduzir pela metade.
5. Sirva os filés com o molho.
