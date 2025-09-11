Pesquisar

BONDE DE GARFO

Torta de Legumes: quando o saudável se alia ao gostoso

Receita: Chef Evelyn Koga
11 set 2025 às 17:27

Foto: João Guilherme França
Tempo de Preparo Rendimento
1h 20 min
8 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Diet
Ingredientes

  • MASSA
  • 2 xícaras de mix de farinha
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco sem sabor
  • Sal
  • Pimenta do reino
  • Açafrão
  • Água até dar o ponto
  • RECHEIO
  • Mandioca
  • Cebola
  • Alho
  • Grão de bico
  • Palmito
  • Brócolis
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Páprica defumana
  • Azeite
  • Leite vegetal
Modo de preparo

 

Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do Portal Bonde no Instagram 

 

1 -  Cozinhar a mandioca na pressão oito minutos ou até ficar bem mole

2 -  Temperar o grão de bico cozido com sal, pimenta-do-reino,  páprica defumada e azeite e levar ao forno  pré-aquecido a 180 graus até que fique  seca

3 -  Temperar o brócolis com sal, pimenta-do-reino e azeite, então levar ao forno pré-aquecido a 180 graus  e assar  até dourar e o talo esteja macio

Massa:

4 - misturar mix farinha, sal, pimenta-do-reino,  açafrão,  acrescenta o óleo de coco e ir acrescentado aos poucos a água

5 - Dispor a massa numa forma com fundo removível 

6 - Fazer o furo com a ajuda de um garfo e assar por 10 minutos

7 - No liquidificador bater a mandioca, cebola refogada , sal, pimenta-do-reino,  o leite vegetal até o ponto de um creme liso

Montagem 

Massa, dispor palmito,  grão-de-bico e brócolis assado, e despejar o  creme 

Levar ao formo até dourar

DICA: Pode acrescentar na massa batata cozida uma unidade pequena e ir acrescentando a água aos poucos.

