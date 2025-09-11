Torta de Legumes: quando o saudável se alia ao gostoso

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 20 min
|
8 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Diet
Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do Portal Bonde no Instagram
1 - Cozinhar a mandioca na pressão oito minutos ou até ficar bem mole
2 - Temperar o grão de bico cozido com sal, pimenta-do-reino, páprica defumada e azeite e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus até que fique seca
3 - Temperar o brócolis com sal, pimenta-do-reino e azeite, então levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e assar até dourar e o talo esteja macio
Massa:
4 - misturar mix farinha, sal, pimenta-do-reino, açafrão, acrescenta o óleo de coco e ir acrescentado aos poucos a água
5 - Dispor a massa numa forma com fundo removível
6 - Fazer o furo com a ajuda de um garfo e assar por 10 minutos
7 - No liquidificador bater a mandioca, cebola refogada , sal, pimenta-do-reino, o leite vegetal até o ponto de um creme liso
Montagem
Massa, dispor palmito, grão-de-bico e brócolis assado, e despejar o creme
Levar ao formo até dourar
DICA: Pode acrescentar na massa batata cozida uma unidade pequena e ir acrescentando a água aos poucos.
