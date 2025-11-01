Pesquisar

Doce tentação

Torta de Limão e Brigadeiro: o encontro perfeito entre o doce e o azedinho

Receita: Piracanjuba
01 nov 2025 às 11:00

Receita Piracanjuba
Tempo de Preparo Rendimento
1h min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 300g de biscoito de amido de milho
  • 4 colheres de sopa de Manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • Recheio de Trufa de Limão:
  • 150g de chocolate branco picado
  • Raspas de 2 limões
  • Suco de ½ limão
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1 caixinha de Creme de Leite
  • Recheio de Brigadeiro
  • 1 caixinha de Leite Condensado
  • 1 colher de sopa de Manteiga sem sal
  • ¼ de xícara de chocolate meio amargo
  • 2 colheres de sopa de chocolate em pó
  • Granulado para decorar
Modo de preparo

Triture o biscoito em um processador e despeje em uma travessa limpa. Abra um buraco no meio e coloque a manteiga derretida, misture;

Com o auxílio de uma colher, cubra o fundo e laterais de pequenas formas para torta e reserve;

Derreta o chocolate branco, acrescente as raspas e o suco de limão, o mel e o creme de leite e mexa bem;

Despeje a mistura na massa e leve à geladeira por 1 hora ou freezer por 30 minutos;

Em um recipiente que possa ir ao micro-ondas, coloque o leite condensado, a manteiga, o chocolate meio amargo e o chocolate em pó.

Leve ao micro-ondas por 6 minutos em potência alta;

Mexa bem até ficar liso e brilhante;

Retire a torta da geladeira e do freezer e coloque o brigadeiro por cima da trufa de limão;

Leve a geladeira por mais 4 horas;

Sirva gelado.

