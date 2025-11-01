Torta de Limão e Brigadeiro: o encontro perfeito entre o doce e o azedinho

Triture o biscoito em um processador e despeje em uma travessa limpa. Abra um buraco no meio e coloque a manteiga derretida, misture;

Com o auxílio de uma colher, cubra o fundo e laterais de pequenas formas para torta e reserve;

Derreta o chocolate branco, acrescente as raspas e o suco de limão, o mel e o creme de leite e mexa bem;

Despeje a mistura na massa e leve à geladeira por 1 hora ou freezer por 30 minutos;

Em um recipiente que possa ir ao micro-ondas, coloque o leite condensado, a manteiga, o chocolate meio amargo e o chocolate em pó.

Leve ao micro-ondas por 6 minutos em potência alta;

Mexa bem até ficar liso e brilhante;

Retire a torta da geladeira e do freezer e coloque o brigadeiro por cima da trufa de limão;

Leve a geladeira por mais 4 horas;

Sirva gelado.