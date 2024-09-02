Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
EXPERIMENTE JÁ

Torta de mousse de limão: Sobremesa super deliciosa e prática, para adoçar seu almoço!

Receita: Receitas Bis
02 set 2024 às 11:00

Compartilhar notícia

Bis/divulgação
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 5 min
10 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 lata de leite condensado
  • 1 xícara de suco de limão expremido
  • 1 caixa de creme de leite
  • Raspas de limão para decorar
  • 1 pacote de biscoito sabor Limão
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

Comece colocando os biscoitos sabor limão ao lado do outro formando um círculo rente com a forma de bolo. Reserve.

Misture bem o leite condensado, a xícara de suco de limão e a caixinha de creme de leite e coloque a mistura sobre a forma com os biscoitos, fazendo com que os biscoiotos se mantenha nas pontas, em volta do recheio.

Finalize com as raspas de limão por cima da torta pronta.

Leve a geladeira por 4 horas ou até criar mais consistência e pode servir.

Cadastre-se em nossa newsletter

limão biscoito torta doce mousse leite condensado

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas