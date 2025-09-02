Torta de mousse de limão: Sobremesa super deliciosa e prática para seu almoço

Sem disperdício
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 5 min
|
10 porções
|Preparo Fácil
Comece colocando os biscoitos sabor limão ao lado do outro formando um círculo rente com a forma de bolo. Reserve.
Misture bem o leite condensado, a xícara de suco de limão e a caixinha de creme de leite e coloque a mistura sobre a forma com os biscoitos, fazendo com que os biscoiotos se mantenha nas pontas, em volta do recheio.
Finalize com as raspas de limão por cima da torta pronta.
Leve a geladeira por 4 horas ou até criar mais consistência e pode servir.
