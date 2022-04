Torta de queijo minas e leite condensado fica pronta rapidinho!

1 - Junte os ingredientes da massa e forre o fundo de um refratário de vidro médio próprio para micro-ondas.

2 - Coloque no micro-ondas em potência média por 10 minutos.

3 - No liquidificador, bata os ingredientes do recheio (menos as passas e as raspas) na ordem em que aparecem na lista.

4 - Depois, incorpore as passas e as raspas.

5 - Disponha o recheio sobre a massa e volte ao micro-ondas, em potência máxima, por 10 minutos.

6 - Sirva.

