Torta de suspiro e natas: o doce perfeito para aquele momento especial

1- Pré-aqueça o forno a 160ºC.

2- Bata as claras até estarem bem firmes. Junte o açúcar, o vinagre e o amido e continue a bater até obter picos duros bem consistentes. Verta esta mistura para um tabuleiro de forno forrado com papel vegetal e pincelado com óleo. Barre a mistura no papel até obter um tapete retangular com 1 cm de altura. Junte o doce e amoras e com um garfo espalhe-o pela mistura fazendo ondas.

3- Leve ao forno por cerca de 18 minutos ou até o tapete estar estaladiço por fora. Retire e deixe arrefecer.

4- Bata a nata com o açúcar até estarem firmes. Coloque sobre o tapete e enrole-o lentamente até formar uma torta. Não importa se o tapete for quebrando pois o aspeto final é mesmo o de um suspiro enrolado. Decore com amoras frescas e sirva de imediato.