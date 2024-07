Torta Fraisier, clássico francês com pão de ló, creme de baunilha amanteigado mousseline e morangos

1 - Esquente o leite até levantar fervura em uma panela média e reserve.

2 - Em uma vasilha média, misture as gemas com 170g de açúcar e o amido até obter uma cor clara.

3 - Misture o leite quente aos poucos, sempre mexendo para não coagular.

4 - Volte a mistura para a panela e aqueça em fogo médio-baixo, misturando sempre até engrossar e ter um creme.

5 - Tire do fogo, transfira para uma tigela média, adicione a manteiga gelada em cubos e bata até incorporar e homogeneizar.

6 - Cubra com um plástico filme em contato com o creme e deixe à geladeira por cerca de 30 min. Retire e bata mais até ficar cremoso.

7 - Acrescente a baunilha e a manteiga amolecida e bata até obter textura de mousse.

8 - Coloque o creme em uma manga de confeiteiro e reserve para montar a torta.

Pão de ló

9 - Bata os ovos inteiros com 150g de açúcar até a mistura ficar clara e fofa.

10 - Adicione a farinha peneirada em duas etapas, envolvendo delicadamente com uma espátula para não perder volume.

11 - Distribua a massa em 2 formas redondas de 20cm de diâmetro e leve para assar no forno a 180°C por 15min, até ficarem douradas.

12 - Apare as laterais das massas para o acabamento. Deixe uma delas menor, cortando 1 cm das laterais.

Calda para regar bolos

13 - Junte 100g de açúcar e a água. Aqueça em uma panela média até levantar fervura e reserve.

14 - Corte 300g de morangos ao meio, no sentido do comprimento, para as laterais da torta. Pique outros 300g para o recheio e reserve 200g para decorar.

Montagem

15 - Forre as laterais de uma das formas com papel-manteiga.

16 - Coloque o disco de pão de ló maior no fundo da forma e regue com a calda. Acomode os morangos cortados ao meio em toda a volta, grudando bem nas bordas.

17 - Preencha a base da torta e os espaços que ficaram entre os morangos com o creme.

18 - Espalhe os morangos picados no centro do recheio e cubra com creme mais uma vez.

19 - Coloque o disco de pão de ló menor por cima do recheio, regue com a calda e cubra com mais creme, nivelando bem.

20 - Leve à geladeira por pelo menos 4h.

21 - Desenforme e decore o topo da torta com morangos inteiros e alguns cortados ao meio. Sirva gelado.

