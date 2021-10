Torta integral de abóbora e frango para um lanche diferente

1. Faça a massa: numa tigela média, coloque as farinhas e o sal, e misture. Junte o azeite e misture, com a ponta dos dedos, até formar uma farofa úmida.

2. Acrescente a água, aos poucos, e continue misturando com as mãos até obter uma textura lisa e homogênea. Cubra com filme-plástico e leve à geladeira por 30 minutos.

3. Em uma forma redonda de fundo removível (24 cm de diâmetro), coloque a massa e pressione, cobrindo o fundo e as laterais da forma. Com o auxílio de um garfo, faça furos no fundo da massa. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 15 minutos, ou até ficar firme.

4. Enquanto isso, prepare o recheio: retire a casca da abóbora, pique a casca e reserve. Coloque a polpa em uma panela média, cubra com a água e leve ao fogo médio, com a panela tampada, para cozinhar, por 15 minutos, ou até ficar macia. Escorra, reservando o caldo do cozimento, e amasse até formar um purê.

5. Na mesma panela, aqueça o azeite em fogo alto. Junte a casca da abóbora e refogue por 3 minutos. Acrescente o frango e frite por 3 minutos, ou até dourar. Adicione a abóbora amassada e o caldo do cozimento reservado (300 ml) e cozinhe por mais 3 minutos, ou até aquecer.

6. Disponha o recheio sobre a massa e decore com as sementes de abóbora tostadas. Leve ao forno médio (180 graus), preaquecido, por 20 minutos, ou até dourar levemente. Retire do forno e sirva em seguida.