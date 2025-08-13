Pesquisar

BONDE DE GARFO

Torta Salgada de Liquidificador Sem Glúten é deliciosa e saudável

Receita: Receita: Evelyn Koga/Unopar - Bonde Garfo
13 ago 2025 às 11:33

Foto: João Guilherme França
Tempo de Preparo Rendimento
h 60 min
6 porções
Culinária Saudável
Diet
Ingredientes

  • PARA MASSA
  • 2 ½ xícaras (chá) de leite da sua preferência (vegetal ou sem lactose)
  • 3 ovos
  • 2 xícaras (chá) de mix de farinha sem glúten (receita abaixo)
  • Temperos a gosto: sal, pimenta-do-reino, cúrcuma em pó, orégano e chimichurri desidratado
  • Recheio sugerido
  • 400 g de carne moída
  • 1 lata de milho-verde escorrido
  • ½ xícara (chá) de azeitonas picadas
  • 1 cebola média picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • Sal e pimenta a gosto
  • Azeite ou óleo para refogar
  • Mix de farinha sem glúten (rende mais do que o necessário para a receita)
  • 330 g de fécula de batata
  • 660 g de farinha de arroz branco
  • 15 g de goma xantana
  • Misture bem e armazene em pote hermético. Utilize 2 xícaras para esta receita.
Modo de preparo

Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do portal no Instagram

 

1. Preparando o recheio

1. Em uma panela, aqueça um fio de azeite ou óleo e refogue a cebola até ficar transparente.

2. Acrescente o alho e mexa rapidamente para não queimar.

3. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor rosada.

4. Tempere com sal, pimenta e outros temperos de sua preferência.

5. Acrescente o milho e as azeitonas, misture bem e desligue o fogo.

6. Finalize com o cheiro-verde e reserve para esfriar.

 

2. Preparando a massa

1. No liquidificador, coloque o leite, os ovos e o óleo. Bata por 1 minuto.

2. Adicione o mix de farinha sem glúten, os temperos e bata novamente até obter uma massa lisa e homogênea.

3. Se preferir, ajuste o sal e os temperos nesse momento.

 

3. Montagem e finalização

1. Pré-aqueça o forno a 180 °C.

2. Unte uma forma média (retangular ou redonda) com óleo e polvilhe um pouco do mix de farinha.

3. Despeje metade da massa na forma.

4. Espalhe o recheio frio por cima, de maneira uniforme.

5. Cubra com o restante da massa.

6. Se quiser, polvilhe orégano por cima para dar um toque extra de sabor.

7. Leve ao forno por cerca de 35 a 45 minutos, ou até a torta estar dourada e firme ao toque.

 

 

Dicas para uma torta perfeita

• Você pode variar o recheio usando frango desfiado, legumes refogados ou até atum.

• Para uma textura mais fofinha, adicione 1 colher (sopa) de fermento químico à massa antes de assar.

• Sirva quente ou em temperatura ambiente — ela fica deliciosa das duas formas.

 

 

