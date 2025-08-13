Torta Salgada de Liquidificador Sem Glúten é deliciosa e saudável

Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 60 min
|
6 porções
|Culinária Saudável
|Diet
Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do portal no Instagram
1. Preparando o recheio
1. Em uma panela, aqueça um fio de azeite ou óleo e refogue a cebola até ficar transparente.
2. Acrescente o alho e mexa rapidamente para não queimar.
3. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor rosada.
4. Tempere com sal, pimenta e outros temperos de sua preferência.
5. Acrescente o milho e as azeitonas, misture bem e desligue o fogo.
6. Finalize com o cheiro-verde e reserve para esfriar.
2. Preparando a massa
1. No liquidificador, coloque o leite, os ovos e o óleo. Bata por 1 minuto.
2. Adicione o mix de farinha sem glúten, os temperos e bata novamente até obter uma massa lisa e homogênea.
3. Se preferir, ajuste o sal e os temperos nesse momento.
3. Montagem e finalização
1. Pré-aqueça o forno a 180 °C.
2. Unte uma forma média (retangular ou redonda) com óleo e polvilhe um pouco do mix de farinha.
3. Despeje metade da massa na forma.
4. Espalhe o recheio frio por cima, de maneira uniforme.
5. Cubra com o restante da massa.
6. Se quiser, polvilhe orégano por cima para dar um toque extra de sabor.
7. Leve ao forno por cerca de 35 a 45 minutos, ou até a torta estar dourada e firme ao toque.
⸻
Dicas para uma torta perfeita
• Você pode variar o recheio usando frango desfiado, legumes refogados ou até atum.
• Para uma textura mais fofinha, adicione 1 colher (sopa) de fermento químico à massa antes de assar.
• Sirva quente ou em temperatura ambiente — ela fica deliciosa das duas formas.
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas