Tortilla de presunto e queijo: inspiração espanhola para uma refeição rápida e nutritiva

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 30 min
|
4 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1. Numa frigideira funda, coloque as batatas, as cebolas e o azeite.
2. Cozinhe em fogo baixo com a frigideira tampada, mexendo de vez em quando para não queimar, até as batatas ficarem cozidas.
3. Enquanto as batatas cozinham, bata os ovos com a ajuda de um garfo com sal e reserve.
4.Junte os ovos, as batatas, as cebolas, o presunto, o queijo, o tomate e misture bem.
5. Coloque um fio de azeite e volte para frigideira, deixando cozinhar até ficar dourado.
6. Com a ajuda de um prato, vire a tortilla e volte para a frigideira para cozinhar o outro lado.
7. Deixe dourar e sirva.
