NO ALMOÇO OU JANTAR

Tortilla de presunto e queijo: inspiração espanhola para uma refeição rápida e nutritiva

Receita: Sadia
16 set 2025 às 11:00

Reprodução/Receitas Sadia
Tempo de Preparo Rendimento
0h 30 min
4 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 4 batatas cortadas em rodelas
  • 2 cebolas cortadas em rodelas
  • ¼ de xicara de chá de azeite
  • 6 ovos
  • ½ tomate sem semente picado em cubos pequenos
  • 100g de presunto picado em cubos pequenos
  • 100g de queijo mussarela picada em cubos pequenos
  • Sal a gosto
Modo de preparo

1. Numa frigideira funda, coloque as batatas, as cebolas e o azeite.

2. Cozinhe em fogo baixo com a frigideira tampada, mexendo de vez em quando para não queimar, até as batatas ficarem cozidas.

3. Enquanto as batatas cozinham, bata os ovos com a ajuda de um garfo com sal e reserve.

4.Junte os ovos, as batatas, as cebolas, o presunto, o queijo, o tomate e misture bem.

5. Coloque um fio de azeite e volte para frigideira, deixando cozinhar até ficar dourado.

6. Com a ajuda de um prato, vire a tortilla e volte para a frigideira para cozinhar o outro lado.

7. Deixe dourar e sirva.

Receitas gastronomia cozinhar comida comida boa refeição

