Tortinha de frango e palmito com massa de pastel

Recheio

1 - Refogue o peito de frango no azeite em uma panela média até começar a dourar. Adicione a cebola, o tomate e o sal e regue com a água. Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe até amaciar e o caldo reduzir, mas ainda restando cerca de meia xícara (chá). Deixe esfriar e desfie.

2 - Volte à panela com o palmito picado, a farinha e deixe engrossar. Adicione a salsa e retire. Espere esfriar.

Montagem

3 - Corte quadrados de massa de 9cm.

4 - Bata o ovo em uma tigela com um garfo.

5 - Pincele cada quadrado nas pontas, disponha um pouco do recheio e feche as 4 pontas, formando uma trouxinha. Pincele com o restante do ovo. Transfira para uma assadeira média e leve ao forno médio (180℃), pré-aquecido até dourar, por aproximadamente 30 minutos. Retire e sirva.

Calorias: 85 a unidade

